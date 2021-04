Solidarietà senza limiti: Centro Ortopedico Maurelli dona sedia a rotelle a Valtrigno Molise

TERMOLI. Un bel gesto compiuto dal centro ortopedico italiano Maurelli di Termoli che tramite l'associazione di volontariato Odv Valtrigno Molise ha fatto dono ad una famiglia termolese di una sedia a rotelle.

Ci spiega tutto Antonio, responsabile della Valtrigno Molise: «A nome dell'Associazione Odv Valtrigno Molise Ets ho il piacere di ringraziare, per la significativa donazione di una sedia e rotelle ed accessori, il Centro Ortopedico Italiano Maurelli sito in Termoli in via dei Meli 8/a rappresentato dal suo amministratore Andrea Muscas ed una famiglia termolese. Desideriamo pertanto esprimere il nostro sincero apprezzamento per aver contribuito a fare della Odv Valtrigno Molise Ets quella che è oggi e per continuare a sostenere la nostra missione».