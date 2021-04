Terna: conclusa l’ispezione aerea della rete elettrica in Molise

Attualità

Esaminati 1.300 km di linee elettriche per un totale di 90 elettrodotti in soli 5 giorni tra Abruzzo e Molise, investiti ogni anno circa 30 milioni di euro per il monitoraggio e la manutenzione della rete elettrica italiana.