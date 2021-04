TERMOLI. Domenica 11 aprile alle 17:30 gruppo di lettura online su "1984" di George Orwell organizzato dalla Libreria Fahrenheit "1984" di George Orwell è al centro del nuovo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit, domenica 11 aprile alle 17:30 1984.

Il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L'Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la psicopolizia che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, non c'è legge scritta. Niente, apparentemente, è proibito. Tranne pensare. Tranne amare. Tranne divertirsi. Insomma: tranne vivere, se non secondo i dettami del Grande Fratello. Dal loro rifugio, in uno scenario desolante, solo Winston Smith e Julia lottano disperatamente per conservare un granello di umanità... George Orwell (pseudonimo di Eric Arthur Blair) è uno dei più importanti scrittori inglesi del Novecento. Nato nel Bengala, compì gli studi a Eton. Ritornato in India nel 1922, vi rimase cinque anni al servizio della polizia imperiale indiana in Birmania.

Questo soggiorno diede lo spunto al suo primo romanzo, Giorni in Birmania. Rientrato in Europa, il desiderio di conoscere le condizioni di vita delle classi subalterne lo indusse a umili mestieri nei quartieri più poveri di Parigi e di Londra, esperienza che narrò in Senza un soldo a Parigi e a Londra. Partecipò alla guerra civile in Spagna, combattendo nell’esercito repubblicano e raccontando la sua esperienza in Omaggio alla Catalogna.

I suoi libri più famosi sono La fattoria degli animali e 1984. Il gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit si tiene su Google Meet (scaricabile per PC e smartphone). Le iscrizioni sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com entro venerdì 9 aprile 2021.