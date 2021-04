Covid, Toma: «Le misure hanno funzionato, in Molise indici Rt tutti sotto 1»

CAMPOBASSO. "Gli indici Rt del Molise sono tutti sotto uno". Lo ha anticipato all'Ansa il presidente della Regione Donato Toma facendo riferimento alla bozza del report sulla diffusione del Covid-19.

In particolare: per i sintomatici 0.81, per gli ospedalizzati 0.85, 0.9 per la media sui 14 giorni. "Numeri confortanti - ha commentato il governatore - questo vuol dire che tutte le misure adottate con le ordinanze emergenziali hanno funzionato". Il Molise, oggi in zona arancione, in base a questi risultati potrebbe passare in fascia gialla. (Fonte: Ansa).