Vaccini, San Martino attiva navetta gratuita per il Vietri per residenti anche disabili

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Si avvisano i cittadini che è attivo il servizio trasporto gratuito per le vaccinazioni presso l'ospedale "Vietri" di Larino per le persone che non possono raggiungere il centro in modo autonomo. Il veicolo consente di trasportare anche persone disabili in carrozzina.

I cittadini che intendono usufruire del servizio possono chiamare tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 al numero 3487307919». A comunicarlo è la vice sindaca Tiziana D’Adderio.