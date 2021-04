Campomarino, Silvestri si dichiara contrario alla realizzazione del parco eolico

CAMPOMARINO. Il sindaco Silvestri si dichiara contrario alla realizzazione del parco eolico in Basso Molise.

“Riguardo il procedimento avviato presso la Regione Molise per la costruzione di un parco eolico denominato ‘Campomarino’, ribadisco che la nostra Amministrazione è fermamente contraria all’installazione in territorio di Campomarino di un’opera che non porta alcun beneficio per la popolazione.Non siamo disposti ad accettare un’imposizione, un vero e proprio atto di forza nei confronti della nostra comunità, che non ha visto il coinvolgimento della popolazione e dell’amministrazione comunale.

Opere del genere, tra l’altro, non producono utilità e vantaggi per la popolazione in termini economici ed occupazionali.

La nostra idea di sviluppo non si concilia con tali opere che, oltre ad essere datate, non rispondono alle esigenze della collettività. Riguardo le voci di un mio eventuale coinvolgimento in precedenti progetti, risalenti ad oltre dieci anni fa, tengo a precisare che il procedimento attuale non ha nulla a che vedere con le mie precedenti esperienze lavorative. Le strumentalizzazioni su un tema importante come questo lasciano il tempo che trovano e penalizzano una comunità che su questi argomenti deve essere unita nella difesa del proprio territorio”.