Recovery Plan, Occhionero (Italia Viva): «Bene Draghi su asili nido e materne»

ROMA. "L'impegno del presidente Draghi ad aumentare gli asili nido e potenziare le scuole materne con il Recovery Plan rappresenta un vero e importante cambio di passo nel sostegno alle famiglie e nella tutela di una vera parità di genere".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Il rafforzamento della missione 'Istruzione e ricerca' costituisce - prosegue Occhionero - una strada obbligata per lo sviluppo del nostro Paese, in particolare per uscire con maggiori strumenti anche di tipo formativo dai danni causati dalla pandemia.

I giovani devono essere il cuore dei progetti del Recovery Plan, è fondamentale avere una prospettiva verso il futuro e il presidente Draghi, anche per la sua storia, si conferma la persona giusta per guidare al meglio questo percorso