L’Acem Ance Molise invia le proposte sulla manovra di bilancio regionale

CAMPOBASSO. Mancando le audizioni presso il Consiglio Regionale a causa del Covid, l’Acem-Ance Molise ha inviato alla I Commissione permanente un documento a firma del Presidente Danilo Martino contenente le considerazioni e le proposte dell’Associazione, in merito alla manovra di bilancio in corso di approvazione.

In particolare, tra le varie valutazioni, l’Associazione ha richiesto il rifinanziamento del bonus casa per le giovani coppie per rivitalizzare l’edilizia privata, il finanziamento di misure per i tirocini formativi in azienda, la previsione di conti correnti o capitoli di spesa dedicati per i finanziamenti delle opere pubbliche volti a consentire il rispetto dei termini di pagamento alle imprese e il pagamento dei fondi in avanzo di amministrazione che molte imprese ancora non riscuotono pur trattandosi di lavori risalenti a oltre otto anni fa.

Infine, l’Acem-Ance ha chiesto lo stanziamento di risorse per potenziare gli uffici regionali dei lavori pubblici ed urbanistica, le cui carenze d’organico incidono notevolmente sulle tempistiche degli appalti e delle pratiche di edilizia privata.