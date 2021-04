TERMOLI. È stato organizzato per sabato 10 aprile la giornata dell’"Arbitro-Donatore", progetto di solidarietà messo in piedi, nonostante questo periodo di pandemia, dall’A.I.A di Termoli (Associazione Italiana Arbitri) e l’Avis della sezione adriatica. Mario Ianieri, presidente dell'Avis sino al mese scorso, ha sposato il progetto nato dall’idea del responsabile biomedico dell’AIA termolese Francesco Scarati, arbitro del massimo campionato regionale, nonché figlio dell’ex presidente sezionale e regionale Carlo Scarati, attualmente osservatore arbitrale in serie C. Il progetto è nato per trasmettere un messaggio di speranza, di gioia, ma soprattutto finalizzato ad aiutare il prossimo. Ianieri, attualmente presidente dell'Avis, lascerà la carica a fine mese, si è messo subito a disposizione della sezione A.I.A di Termoli (Associazione Italiana Arbitri) per questa giornata dell’ "Arbitro-Donatore", che si svolgerà sabato 10 aprile. Francesco Scarati è l’ideatore del progetto : “Ho pensato all’Avis per poter permettere di aiutare quante più persone possibili in questo periodo difficile, in cui ognuno nel proprio piccolo può fare la differenza” ha detto il sorridente fischietto termolese sempre pronto alla solidarietà. Alla giornata Arbitro-Donatore hanno aderito una quindicina di arbitri che sabato si recheranno presso la sala donatori dell'Ospedale San Timoteo di Termoli per compiere questo nobile gesto con la donazione di sangue o plasma. L’iniziativa, visti i notevoli consensi, sta stimolando gli organizzatori affinché diventi un appuntamento fisso annuale, in modo tale da raggiungere numeri e approvazioni sempre maggiori. L‘iniziativa ha anche lo scopo di poter coinvolgere, e stimolare altri gruppi ed associazioni alla donazione : “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe” spiegano dall’Aia di Termoli. Sabato l’evento presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli.