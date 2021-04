Conferenza delle Regioni, Toma: auguri di buon lavoro a Fedriga ed Emiliano

CAMPOBASSO. «Rigranzio il presidente Bonaccini e il vicepresidente Toti per quanto fin qui fatto e per la loro disponibilità. Ai neoeletti formulo gli auguri più sinceri per un lavoro proficuo da svolgere nel prossimo quinquennio.

La Conferenza delle Regioni è un presidio importantissimo di democrazia, dibattito e confronto, che in questi anni si è dimostrato capace di rappresentare le diverse esigenze dei territori e di avere un rapporto sereno e autorevole nei confronti dello Stato. Sono certo che i colleghi Fedriga ed Emiliano, nel segno della continuità, sapranno farsi interpreti e garanti di questo percorso per il bene delle Regioni e dell’intero Paese».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione all’elezione del presidente e del vicepresidente della Conferenza delle Regioni che ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi.