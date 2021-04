LARINO. Il Dante day è trascorso, ma l'attualità dell'Alighieri non viene mai meno. Comune di Larino, Acli Molise, Liberi nell'Arte, Cittadinanzattiva e Parrocchie sul cammino cristiano di Larino promuovono dalle 17 un incontro online dal titolo: Dante, l'uomo di tutti i tempi. Interverranno il sindaco Giuseppe Puchetti, il parroco don Claudio Cianfaglioni, il giudice Daniele Colucci, Marilena Salvia per Cittadinanzattiva, Chiara Volpato per l'Acli e l'assessora alla Cultura Giovanna Civitella. Modera e presenta Rita D'Addona.