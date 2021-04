TERMOLI. Dal basso Molise arriva ancora una volta la spinta verso la protesta sulla gestione della sanità regionale.

«Le assemblee, i tecnicismi dei semplici comitati restano fermi a loro stessi se non sono mossi dalla protesta reale e anche le carte spesso rischiano di rimanere dimenticate dal tempo. Le varie denunce di questi mesi sulle condizioni gravi della sanità pubblica molisana devono giungere presto alla chiarezza.Tante vittime con l'emergenza Covid, numerosi disagi dovuti a seri disservizi sanitari che parte della popolazione continua a pagare a caro prezzo. Il processo di lotta per il bene comune avviato dagli operai della fabbrica a sostegno dei diritti collettivi continua in maniera sinergica con il collettivo "Cacciamoli", la sanità pubblica non deve essere un pericolo ma un diritto imprescindibile.

Martedì 20 aprile 2021saremo presenti con coscienza e solidarietà presso l'area antistante della procura di Campobasso alle ore 17.30».

Il proclama del Soa.