Tennis: un pari e un k.o. per le molisane impegnate in Serie C

TERMOLI-CAMPOBASSO. La seconda giornata del campionato interregionale Di serie C è stata fotocopia della prima con emozioni diametralmente opposte a Campobasso rispetto a quelle vissute in riva all’Adriatico. A Termoli, contro l’ostico “Prati”-Pescara, non è bastato un super Luca Scrascia a trascinare gli avversari almeno ai doppi di spareggio. Il giocatore termolese che è rientrato in squadra dopo un lungo stop, ha vinto il suo singolare contro un avversario di categoria superiore ma sul momentaneo vantaggio, la squadra di Paolo Dall’Acqua, si è arenata. Alberto Mastrangelo, pur giocando un ottimo match contro un semiprofessionista di classifica 2-8, è stato sconfitto 7-5 6-3 dopo che si era ritrovato avanti cinque a due nel primo set. Nulla da fare, poi, nemmeno nei rimanenti incontri. Non mancano le attenuanti ad una squadra “ripescata” in serie C appena a marzo e che ha ripreso gli allenamenti soltanto un paio di settimane prima dell’avvio di torneo. Restano adesso due gare per cercare la salvezza diretta: la prima è in programma a Tagliacozzo domenica prossima, poi i giallorossi dovranno tentare il tutto per tutto contro il C.T. Pescara nell’ultimo turno casalingo.

All’ombra del Castello Monforte, invece, gli uomini di Fabrio Perrella orfani di Lorenzo De Rosa, hanno pareggiato tre a tre contro l’Avezzano. Grazie a questo risultato, persino stretto, non solo i molisani hanno raggiunto la salvezza anzitempo, ma possono persino guardare con fiducia la zona play-off. Contro gli abruzzesi, hanno vinto Paolo Ciarlariello e lo stesso Perrella (quest’ultimo contro un avversario di classifica 2-8). Ai due singolari messi in cassaforte, hanno fatto da contrappeso le sconfitte di Vittorio Berzo e Antonio Morrone prima della vittoria preziosissima in uno dei due doppi di spareggio.