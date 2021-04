Turismo, Gal Innova Plus punta a 'I cammini del Molise Frentano' e lancia due bandi

LARINO. Il GAL Innova Plus è impegnato nella realizzazione di una rete di itinerari turistici denominati “I Cammini del Molise Frentano”, attraverso i quali collegare l’area costiera con le zone interne del proprio territorio di competenza, che comprende ventisette comuni della provincia di Campobasso.

L’obiettivo strategico è quello di favorire lo sviluppo turistico dell’area valorizzando e mettendo in rete le risorse enogastronomiche, storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche, in un’ottica di sostenibilità, innovazione e forte integrazione tra soggetti pubblici e privati.

In tale direzione vanno i due bandi appena pubblicati rivolti ai comuni e alle imprese del territorio.

I comuni potranno accedere al Bando “Gli Attrattori” per realizzare interventi di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, architettonico e naturalistico, usufruendo di un contributo in conto capitale del cento per cento.

Le imprese agricole o le persone fisiche che intendono avviare nuove attività potranno, invece, candidare un proprio piano di investimento e gestione inerente l’ambito turistico a valere sul Bando “I Servizi”, che prevede un aiuto forfetario da un minimo di trentamila euro a un massimo di quarantamila euro.

Tutti i soggetti che, a vario titolo, parteciperanno alle iniziative promosse dal GAL Innova Plus saranno coinvolti nella realizzazione di una governance innovativa del prodotto turistico in corso di costruzione.

Lo “sportello animazione” del GAL, operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, fornisce tutte le informazioni relative alle procedure pubbliche attivate e offre accompagnamento e assistenza per la ideazione e candidatura di progetti. Sul sito www.innovaplus.it è possibile scaricare il Bando “Gli Attrattori” e il bando “I Servizi”, che scadranno rispettivamente il 31 maggio 2021 e il 15 giugno 2021.