Tamponamento su via Corsica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Circolazione problematica su via Corsica nella mattinata di oggi, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, fortunatamente senza feriti. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del sinistro gli agenti della Polizia municipale di Termoli, mentre la viabilità è stata disciplinata dai poliziotti della squadra volante del commissariato di via Cina, giunti a supporto dei Vigili urbani.