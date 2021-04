Recovery, Sciulli (Anci Molise): «Troppi step per Comuni, fondi siano diretti»

CAMPOBASSO. «Ravvisiamo una eccessiva frammentazione degli interventi destinati ai Comuni (infrastrutture sociali, mobilità, rigenerazione, efficientamento energetico) e alcuni nodi non sciolti rispetto a come si governerà questa grande operazione». Così il presidente Anci Molise Pompilio Sciulli alla Conferenza unificata dei Presidenti.

«Il rischio è che tra accordi interministeriali, ripartizione delle risorse alle Regioni e successivi bandi o avvisi pubblici per i Comuni si allunghino di molto i tempi di realizzazione dei progetti. Proprio quello che si vorrebbe evitare per non sprecare l'occasione unica del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Ringraziando quindi il Governo per l'interlocuzione necessaria per il successo di questa sfida impegnativa e importante per il Paese poniamo alcune questioni soprattutto di metodo».

«Lo dice il passato recente: molti piani nazionali che sono anche richiamati nel Pnrr, restano per anni sulla carta per via del lunghissimo iter per l'assegnazione delle risorse – ha proseguito Sciulli - Chiediamo inoltre finanziamenti diretti e non intermediati, norme di semplificazione specifiche per la realizzazione delle opere previste nel Piano, riduzione dei passaggi formali, coordinamento degli investimenti che hanno una dimensione urbana e piano straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato».