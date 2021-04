Vigili del Fuoco in via Cesare Battisti Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ancora problemi al traffico e non solo nella giornata odierna. Polizia municipale e Vigili del Fuoco operativi in via Cesare Battisti, giusto di fronte alla Madonnina, a causa della caduta di calcinacci dal balcone di una palazzina. Via Cesare Battisti chiusa al traffico. Sul luogo due squadre del 115 coadiuvati da autoscala e Polizia Locale.