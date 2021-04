ROMA. Intervento a Montecitorio dell'onorevole di Italia Viva Giusy Occhionero: «In aula ho discusso la mozione infanzia e adolescenza. Nel quadro pandemico, fondamentale è non lasciare in secondo piano la componente più importante della società: I bambini, le bambine e gli adolescenti. Imperativo è sostenere i genitori, gli affidatari e le famiglie per ridurre le disuguaglianze di reddito e la povertà al fine di migliorare l'accesso di tutti i bambini ai servizi di cura della prima infanzia».