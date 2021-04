Verso il ritorno a scuola anche a Santa Croce di Magliano: nel weekend screening anti-Covid

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Verso il ritorno a scuola anche a Santa Croce di Magliano.

«Come già preannunciato in precedenza, per permettere la ripresa della didattica in presenza, in sicurezza, per le scuole di ogni grado presenti sul territorio, sabato 17 e domenica 18 aprile 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17, eseguiremo, presso la Scuola Primaria di via Caduti di Nassiriya - annuncia il sindaco Alberto Florio - lo screening con tamponi rapidi antigenici dedicato a tutti gli alunni e studenti, e a tutto il personale docente e non , secondo il calendario allegato in foto, stilato dalla dirigente scolastica. Auspichiamo che il trend epidemiologico del nostro Comune, in deciso miglioramento, possa riflettersi anche “nel quadro scolastico“.

Il protocollo in caso di positività, resta sempre il medesimo: isolamento, quarantena, test ai contatti stretti ( familiari) di cui ci facciamo carico, riammissione in aula con tampone molecolare della Asrem negativo.