South Beach, Toma: «Comitato tecnico esaminerà progetto, mi rimetto a loro»

CAMPOBASSO. "C'è un comitato tecnico che dovrà esaminare il progetto è pronunziarsi. Mi rimetto agli esperti e alle segnalazioni delle associazioni".

Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione al progetto 'South Beach' riconosciuto dalla Giunta regionale di 'interesse regionale'. Prevede un investimento per l'urbanizzazione, infrastrutturazione ed edificazione di un'ampia area di circa 150 ettari del litorale molisano. Un'idea progettuale che ha già suscitato forti polemiche da parte di comitati e associazioni di Molise e Abruzzo che l'hanno definita una 'epocale colata di cemento'.

"L'intenzione - si legge nella relazione - è quella di creare dal nulla una località turistica unica per caratteristiche e valenza che attiri oltre al turismo locale e nazionale anche un turismo internazionale". Inoltre, "l'ambizioso obiettivo del progetto è quello di sollecitare l'interesse di un target particolare, ovvero un turismo di lusso il cui obiettivo non sarà solo la vacanza una tantum ma l'utilizzo della residenza in Molise per periodi medio lunghi. Ovvero, creare un ambiente che inviti il turista di riferimento ad acquistare una residenza in Molise, dove soggiornare per periodi più lunghi di una semplice vacanza e ad usare questa residenza come hub per la visita dell'Italia ma anche dei suoi viaggi nel mondo". (Fonte: ANSA).