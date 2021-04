In tilt la rete telefonica fissa a Larino

LARINO. Impianti telefonici croce e delizia delle comunità in basso Molise. Stamani a Larino problemi alla linea fissa, che nel centro frentano è andata letteralmente in tilt creando non pochi problemi alle utenze, e non soltanto quelle private.

Al momento non si conosce l'origine del problema ma proprio dopo le 14 stando al report di segnalazioni alla Tim sembra che il problema sia rientrato anche se in realtà sono ancora diversi gli utenti che ci segnalano l'assenza di rete sia mobile che fissa.