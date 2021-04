Testamento polemica dopo il report di Speranza: «Governo dei Migliori fin qui deludente»

ROMA. Nel dibattito seguito all’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera dei Deputati è intervenuta anche la parlamentare eletta in Molise col Movimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento, adesso iscritta al gruppo misto.

«La nascita del cosiddetto Governo dei migliori è stata motivata dalla necessità di un cambio di passo che doveva rendere più celere la campagna vaccinale; invece, i numeri sono sotto gli occhi di tutti e sono molto al di sotto di quelli di altri Paesi europei, tanto che il nuovo commissario straordinario, Generale Figliuolo, deve continuamente rivedere le sue trionfalistiche dichiarazioni, visto che sono poco più di 4 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo di immunizzazione.

Quindi, da un lato, il sistema a colori non funziona, anche perché si basa su dati inviati dalle regioni stesse, dall'altra, molte regioni non hanno rispettato le indicazioni sulle priorità date dal piano nazionale di vaccinazione. Ci sono addirittura alcune regioni, come Calabria, Campania, Sicilia e Valle d'Aosta, in cui la categoria “altro” ha superato numericamente le categorie che hanno priorità, come il personale socio sanitario e gli over 80.

C'è la Commissione parlamentare antimafia che sta mettendo una lente d'ingrandimento sui casi dei furbetti del vaccino, ma anche lei, Ministro, deve chiarire queste situazioni incresciose, anche perché gli italiani hanno diritto di sapere se è tutto nella norma o se ci sono aree del Paese in cui si sono fatti passare avanti soggetti che non avevano diritto, come, tra l'altro, è avvenuto anche nel mio Molise, con il caso Neuromed.

Mi sarei aspettata anche una posizione più incisiva sulla questione dell'aggiornamento del piano pandemico. È vero che la questione non riguarda solo lei, ma anche i Ministri della salute che l'hanno preceduta, e che c'è un'inchiesta in corso, però, su questo abbiamo diritto di sapere perché non si è aggiornato il piano pandemico del 2006 e perché non lo si è, comunque, voluto applicare, anche se obiettivamente risultava svuotato nella sua efficacia dai tagli che ci sono stati alla sanità nell'ultimo decennio. Concludo, Ministro, dicendo che chiaramente il suo ruolo le impone di fare chiarezza, ma le responsabilità vanno condivise con tutto il Consiglio dei ministri e anche con chi presiede il Consiglio dei ministri, quindi, con il Presidente Draghi che continua, non so perché, a non essere - a differenza del Presidente Conte, a cui venivano rivolte tutte le accuse -, invece, il Presidente attuale del Consiglio, chiamato in causa, neanche quando i suoi interventi creano problemi diplomatici all'Italia».