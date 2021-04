Medici venezuelani in Molise, Toma incontra Marinellys Tremamunno

CAMPOBASSO. ll presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato questa mattina Marinellys Tremamunno, presidente dell’associazione “Venezuela: la piccola Venezia Onlus” che, nelle scorse settimane, si è resa parte attiva dell’arrivo in Molise dei medici venezuelani per l’emergenza Covid. Ad accompagnarla l’ex commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, Angelo Giustini.

Nel corso dell’incontro, il presidente Toma, nel ribadire attenzione e gratitudine alla comunità venezuelana, ha ricordato la mozione sull'emergenza umanitaria in Venezuela, approvata dal Consiglio regionale del Molise nel 2019. Inoltre, lo scorso anno la Regione ha previsto risorse a favore dei comuni molisani per far fronte ai rimpatri degli emigrati venezuelani e a sostegno di istituzioni sociali private per progetti tematici, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa, il reinserimento sociale e il sostentamento di numerose persone provenienti dal Venezuela che risultano essere senza cittadinanza italiana.