Campomarino, brillante laurea in Mediazione linguistica per Fiorenza Di Lodovico

CAMPOMARINO. Congratulazioni alla neo-dottoressa Fiorenza Di Lodovico! Con la sua tesi dal titolo "Lingue artificiali ausiliarie: lessico e grammatica", ha conseguito brillantemente la laurea in Mediazione linguistica presso l'Università degli studi di Macerata. Un percorso impegnativo, affrontato con passione, sacrificio ed entusiasmo in un settore in cui ha acquisito competenze preziose in una società multiculturale in cui la conoscenza delle lingue straniere è fondamentale. Tanti auguri da papà Dino e mamma Pina, dalla sorella Eliana, da Giovanni, dagli amici e dai parenti tutti