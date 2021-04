Sanità, Fontana (5S): «Asrem consegna posti terapia intensiva e manda via anestesisti»

TERMOLI. «L'Asrem dà, l'Asrem toglie». È il commento del portavoce del MoVimento Cinque Stelle in consiglio regionale Valerio Fontana circa i moduli di terapia intensiva di Termoli e gli anestesisti trasferiti al Cardarelli dal San Timoteo.

«La gestione dell'emergenza sanitaria in basso Molise sta oltrepassando nettamente i limiti dell'assurdo. Anche questa volta, purtroppo, Termoli è vittima di scelte illogiche: mentre ascoltavamo trionfalistici proclami sulla consegna di 10 posti letto di terapia intensiva al San Timoteo, due anestesisti dello stesso nosocomio sono stati trasferiti a Campobasso.

Così, degli otto anestesisti previsti per Termoli, due lavoreranno al Cardarelli, ma c'è di più: un terzo andrà in pensione la prossima settimana! Il quadro che si preannuncia al San Timoteo è decisamente preoccupante, anche perché a tutto ciò si aggiunge l'ormai comprovata carenza di infermieri: nel reparto di terapia intensiva ce ne sono soltanto due per ogni turno.

Con questo ulteriore taglio sono a rischio le sale operatorie (ovvero gli interventi in elezione), il reparto di rianimazione e, di conseguenza, una comunità intera. Fa bene il direttore Oreste Florenzano a sperare che quei posti letto resteranno inutilizzati, anche perché grazie a queste decisioni pessime manca il personale sanitario per curare o, nel peggiore dei casi, rianimare i pazienti».