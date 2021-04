VASTO. "È un momento epocale per il nostro territorio. Aver raggiunto l'importante risultato dell'aumento di capienza a 8 milioni di metri cubi della diga di Chiauci è una grande opportunità, sia per il comparto agricolo che industriale, nonchè turistico e potabile in generale".

L'annuncio ufficiale è stato dato nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Lega-Abruzzo.

Al tavolo presenti il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino.

Assente per ragioni personali il commissario del consorzio, Michele Modesti, di cui si è stata data lettura di un lungo messaggio: "La comunione di intenti che si è venuta a creare tra indirizzo politico e struttura gestionale ha determinato il raggiungimento del traguardo. Lo scorso anno, in sede di coordinamento provinciale con il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, avevamo assunto l'impegno proprio a causa dell'emergenza idrica che ha colpito il Vastese. Quello cioè di attuare gli interventi di aumento della capacità di invaso, consentendo un bacino acquifero di grande portata. Oggi possiamo dire di aver mantenuto quella promessa, in vista del raggiungimento dei 756,80 metri sul livello del mare, che corrispondono a circa 14 milioni di metri cubi".

Subito dopo gli interventi di natura tecnica da parte del direttore Tommaso Valerio e Fabrizio Montepara, il quale ha rimarcato l'impatto notevole sull'economia, Imprudente ha dichiarato: "Far crescere la capacità d'acqua è un risultato dovuto ed eccezionale che dà risposte alla carenza idrica storica ed annosa, soprattutto nel periodo estivo.

Si apre, inoltre, una nuova fase per questo Ente e compito finale sarà riportarlo ad una condizione oggettivamente utile per rispondere alle esigenze degli agricoltori e in generale per tutti i cittadini.

Un problema che ha rischiato di mettere in ginocchio il territorio ma la cui risoluzione diventa oggi il punto di partenza per un consorzio come questo che vive criticità di Bilancio, ma che al netto della Riforma e delle mille difficoltà causate dal Covid, si sta tentando con accordi complessivi, di risollevarlo con l'abbattimento di un debito di almeno un paio di milioni di euro e conferirgli quelle basi solide che gli permettano di affrontare il prossimo futuro. Arriveranno nel frattempo circa 400 mila euro che serviranno per la manutenzione straordinaria e qualche piccola implementazione".

