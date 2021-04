Scontro tra due auto, Vigili del fuoco liberano donna incastrata nell'abitacolo

CAMPOBASSO. Incidente stradale al limite del coprifuoco, intorno alle 22, nella tarda serata di ieri a Campobasso. Due i veicoli coinvolti, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra via Crispi e via Insorti d’Ungheria. Una donna alla guida di una delle due auto è stata estratta dalle lamiere, in cui era rimasta intrappolata, dai Vigili del Fuoco del comando provinciale del 115.

Sul posto anche Carabinieri, Polizia di Stato e 118.