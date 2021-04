CAMPOBASSO. Attiva, sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Molise www.consiglio.regione.molise.it, la sezione “ISCRIVITI” alla NEWSLETTER a cura della Presidenza del Consiglio regionale. Attività promossa nell’ambito del Progetto “Attiviamoci in Consiglio” e finalizzata alla comunicazione istituzionale delle attività svolte mensilmente dal Consiglio e dalla Presidenza ed alla diffusione di bandi ed avvisi regionali, nazionali ed europei.

Il servizio offre una vera e propria “bussola di orientamento” utile ad intercettare le notizie ed a far cogliere le adeguate opportunità ai cittadini molisani, stakeholder pubblici e privati, associazioni di categorie, scuole, amministrazioni comunali presenti sul territorio della regione Molise e che, quotidianamente, si fanno carico delle necessità e delle istanze delle loro comunità.

I destinatari della Newsletter avranno il ruolo importante di fungere da moltiplicatori di notizie nel proprio territorio di appartenenza e di azione diventando soggetti attivi, punti di riferimento, per la propria collettività. Ciò perché questa Presidenza è fermamente convinta sulla promozione e divulgazione della cultura di cittadinanza e partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle Istituzioni e crede nella forza della rete intesa come centralità dei territori e delle loro comunità, nella più piena armonia e collaborazione con l’Istituzione Consiglio, tenendo ben saldi i principi di trasparenza, sussidiarietà, partecipazione e responsabilità.

“Mi auguro che – ha dichiarato il Presidente Micone- l’iniziativa venga condivisa in maniera capillare e meticolosa, così da rappresentare uno strumento valido ed un supporto utile, efficiente ed efficace, in termini di informazione e conoscenza, per tutti noi attori coinvolti nella crescita e nello sviluppo del nostro amato Molise”.