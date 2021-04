“Advanced training course” al Boccardi-Tiberio con la Banca d’Italia

TERMOLI. Gli alunni dell’Istituto Boccardi-Tiberio hanno concluso il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento con la Banca d’Italia.

L’analisi di alcuni prodotti bancari e finanziari, uno studio della documentazione di trasparenza, il conto corrente, credito consumatori, mutuo ipotecario e il profilo reputazionale delle banche sono stati gli argomenti degli incontri con la Banca centrale della Repubblica Italiana.

Gli alunni della 4 A AFM e della 4 A SIA, dopo un percorso di istruzione e formazione guidati dalle docenti Angela Bracone e Rossana Marchesani, con il supporto di Tiziana Di Vico, hanno partecipato alla presentazione finale del progetto con la presenza del Direttore della filiale di Campobasso della Banca d’Italia Marcello Malamisura che si è soffermato sui risultati dello studio e dell’indagine straordinaria svolta dagli studenti.

Il raccordo tra scuola e mondo del lavoro ha offerto agli alunni dell’Istituto Tecnico Economico una vera opportunità formativa di alto e qualificato profilo spendibile nel mondo del lavoro in coerenza con le priorità strategiche di Europa 2020 e con lo sviluppo e l’innovazione tecnologica in atto nel settore bancario e finanziario.

La Banca d’Italia, con la sua organizzazione di circa 6.600 persone con competenze multidisciplinari, ha reso possibile insieme all’Istituto Boccardi-Tiberio il vero training on the job collegandolo ad un contesto reale e operativo concreto e tangibile.

Formazione più coinvolgente e più efficace in un contesto di Team building sono le carte vincenti della nuova era in campo scolastico in cui il Boccardi-Tiberio è tra gli esponenti principali del territorio.