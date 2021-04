Si è spento l'ex maresciallo in pensione Antonio Torraco, cordoglio dalla comunità di Ururi

URURI. La comunità di Ururi esprime sentito cordoglio per la scomparsa del maresciallo Antonio Torraco, già comandante della locale stazione dei Carabinieri, che per quasi un ventennio (anni 80-90) ha servito il paese con senso del dovere, intelligenza, profonda umanità. Ancora oggi occupa un posto significativo nella memoria della collettività, per la sua signorilità e discrezione.