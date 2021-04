SANTA CROCE DI MAGLIANO. Pubblica illuminazione periodicamente nel mirino dei vandali a Santa Croce di Magliano, come denuncia il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso: «Ieri notte si è verificata la manomissione e il danneggiamento dei quadri della pubblica illuminazione presenti in via Casale e in villa Comunale lasciando interi quartieri al buio. Ho esposto subito denuncia affinché partano le attività investigative delle autorità competenti con la speranza di individuare e punire i delinquenti autori del vile gesto.

Nel pomeriggio di ieri la ditta che gestisce la pubblica illuminazione sarà da noi per ripristinare la funzionalità dei quadri sui quali da pochi mesi eravamo intervenuti per potenziarli e metterli in sicurezza grazie anche agli interventi di efficientamento energetico. Non saranno l’odio e la barbara inciviltà dei parassiti ad avere la meglio sulla nostra comunità, sulla stragrande maggioranza delle persone perbene e sul nostro costante, gratuito, disinteressato ed illimitato impegno per provare a dare risposte ai cittadini nonostante le mille difficoltà a cui far fronte nel quotidiano».