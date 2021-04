Bullismo e dispersione scolastica, attivato un corso di formazione alla Bernacchia

TERMOLI. L’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli ha attivato un corso di formazione per i docenti sulla “Rilevazione precoce di indicatori di rischio per il fenomeno del bullismo e la dispersione scolastica. Strategie di intervento”, tenuto da Giuseppina Falciglia, responsabile Ssd di Npi-Aasrem e docente Unimol.

Il corso affronterà le tematiche del bullismo e del cyberbullismo nonché della dispersione scolastica, fenomeni sempre più dilaganti e preoccupanti a cui occorre essere adeguatamente preparati per arginare ogni possibile insidia per le vittime e gli attori coinvolti.

Nei sei incontri previsti, l’attenzione sarà rivolta non solo all’inquadramento teorico del fenomeno, ma soprattutto alla presentazione fattiva di strategie mirate ad illustrare come operare in modo efficace in relazione al fenomeno. La prima parte dell’attività sarà dedicata alla spiegazione teorico-scientifica degli argomenti oggetto del corso di formazione, successivamente si passerà ad una vera e propria presentazione di metodologie di prevenzione e intervento cui poter attingere in caso di necessità.

La Bernacchia, da sempre sensibile a queste tematiche, ha risposto più che positivamente a questa importante iniziativa di formazione e crescita dei docenti.