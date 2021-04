TERMOLI. Significativo riconoscimento per un lavoro svolto alla fine dello scorso anno scolastico, in piena pandemia, dai ragazzi che studiano lo strumento musicale alla Scuola media Brigida di Termoli. Un bel secondo posto, con 93/100, al Concorso Musicale Beethoveniano organizzato da Aps Alma Musicae, in occasione del 250esimo anniversario dalla nascita del famoso compositore.

Il video premiato, corredato anche da disegni realizzati per l’occasione, mostra un’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto comprensivo Brigida che ha interpretato il secondo movimento della nona sinfonia (“Scherzo”) nell’ambito di un progetto annuale di valorizzazione di celebrità della musica, fortemente sostenuto dal dirigente Francesco Paolo Marra e da tutti i Maestri insegnanti di strumento musicale.

Potete rivedere il video cliccando sul link e la proclamazione dei vincitori sul link https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/apsalmamusicae/posts/.