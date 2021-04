CAMPOBASSO. E’ stata un’assemblea di Istituto particolare quella che si è svolta venerdì 16 aprile al Convitto Mario Pagano di Campobasso.

Gli allievi, in parte in presenza e per la maggior parte in collegamento video, e Rossella Gianfgna rettore del Convitto hanno accolto il Presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e hanno parlato di sport, degli impianti sportivi ancora chiusi, della voglia di ripresa post Covid dal punto di vista economico e delle attività sportive.

“E’ stato un momento di piacevole confronto con gli studenti - ha dichiarato il Presidente D’Angelo -. Ritengo che la riapertura delle palestre, delle piscine e degli impianti sportivi, avrebbe potuto essere utile per dare regole e contribuire a tenere sotto controllo la pandemia. Lo sport è socializzazione ma è anche molto regolamentato quindi sarebbe stato un vantaggio per tutti noi. Ringrazio il rettore Gianfagna per avermi invitato e ricordo che il Coni è sempre a disposizione degli studenti, dei giovani per rispondere alle esigenze di sport e benessere.