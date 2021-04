Avviso pubblico a Campomarino: cercasi istruttore direttivo tecnico partime

CAMPOMARINO. Indizione procedura di selezione Il Comune di Campomarino rende noto che, in applicazione della deliberazione di G.C. n. 42 del 09/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici e Personale n. 165 (R.G.) del 14/04/2021 avvia la procedura di selezione per l’assunzione a tempo parziale (50%) e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Patrimonio e Demanio.

1) Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che alla data di scadenza del presente bando sono in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore agli anni 18; b) il godimento dei diritti civili e politici; c) non aver subito condanne penali o altre misure che escludano, in base alle leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; f) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226); g) essere in possesso del Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali (LM) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 270/2004, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa; h) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per Bandiera Blu 2020l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. i) la conoscenza di almeno una lingua straniera; j) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; k) avere l’idoneità fisica allo svolgimento della funzione; l) non essere incorsi in sanzioni disciplinari, conclusesi con la sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando (ovvero indicare le sanzioni ricevute per la valutazione in merito alla compatibilità con il ruolo di dirigente); m) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la P.A., così come disposto dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39. Tutti i requisiti richiesti dovranno essere mantenuti fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

2) Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto interessato dovrà pervenire tramite:  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo urp@pec.comunecampomarino.it ovvero a mano;  tramite servizio postale, in plico chiuso raccomandato con l’avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: COMUNE DI CAMPOMARINO – Via Favorita, 26 – 86042 Campomarino (CB);  consegna a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo (dalle ore 9.30 alle ore 12.00) Nel caso di invio tramite PEC, l’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione pubblica per conferimento di incarico a tempo parziale (50%) e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Patrimonio e Demanio.” Nel caso di consegna a mano o di invio tramite servizio postale, la busta contenente la domanda di partecipazione, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, deve recare la seguente dicitura ““Selezione pubblica per conferimento di incarico a tempo parziale (50%) e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Patrimonio e Demanio.” 3) Termine di presentazione delle domanda Le domande dovranno pervenire perentoriamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 APRILE 2021 (quindici giorni dalla pubblicazione del bando). Le domande pervenute oltre il termine non saranno oggetto di valutazione. 4) Contenuto della domanda Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’U.E.; c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; d) Possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato; e) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto; f) Non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione); g) Godere dei diritti civili e politici; h) Conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente; i) Recapito, numero telefonico, indirizzo mail ed eventuale fax cui far pervenire eventuali comunicazioni, riconoscendo che l’amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito di comunicazioni dovuto ad omessa o inesatta indicazione di suddetti dati. j) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto dal candidato in ogni pagina, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di perfezionamento e aggiornamento, le esperienze lavorative prestate in strutture pubbliche e/o private con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività, le abilitazioni, le iscrizioni agli ordini professionali, le pubblicazioni attinenti il posto messo a selezione. Il curriculum vitae potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata. 2. documento di riconoscimento in corso di validità. k) LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA IN CALCE ALLA DOMANDA DETERMINERÀ L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. Il Comune di Campomarino provvederà ad effettuare idonei controlli, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Eventuali comunicazioni in merito alla procedura potranno essere trasmesse ai candidati a mezzo e-mail e/o con pubblicazione sul sito istituzionale. 5) Modalità di selezione Tutte le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione nominata e presieduta dal Segretario comunale che farà un confronto ponderato dei curricula di tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. La Commissione selezionerà un numero di candidati non superiore a cinque da sottoporre al Sindaco per l’individuazione del candidato più idoneo, eventualmente anche mediante colloquio conoscitivo, cui conferire l’incarico in oggetto. Il colloquio verrà effettuato in modalità telematica tramite videoconferenza. Al candidato verrà comunicato tempestivamente il link per il colloquio on-line. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni vigenti.

La Commissione valuterà il curriculum degli studi e professionale con specifico riferimento all’esperienza acquisita nelle attività amministrative. 6) Informazioni generali e precisazioni a) L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora l’organizzazione dell’Ente lo richieda, di assegnare nuovi e/o diversi servizi da attribuire all’istruttore direttivo tecnico, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Patrimonio e Demanio. b) La domanda di partecipazione nonché l’eventuale partecipazione al colloquio non fanno sorgere a favore dei candidati alcun diritto all'assunzione in quanto il Comune di Campomarino si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto di cui all'avviso qualora, dall’esame delle candidature e dal colloquio sostenuto, non si rilevi che i partecipanti posseggano le competenze professionali adeguate per l’assolvimento delle funzioni proprie del profilo di “Istruttore direttivo tecnico ”. c) L’Amministrazione si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare l'avviso pubblico in qualsiasi fase del procedimento senza che chiunque, per questo, possa vantare pretesa alcuna. d) La domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice manifestazione d’interesse all’eventuale assunzione presso questo Ente. e) l candidato individuato dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di assunzione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che non siano autocertificabili ai sensi della normativa vigente. f) Il trattamento giuridico ed economico è quello definito dai contratti nazionali e decentrati di lavoro. g) Il Sindaco provvederà alla eventuale attribuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a tempo parziale e determinato con proprio decreto. Con lo stesso o con diverso provvedimento verrà conferita al soggetto individuato la responsabilità del Servizio Urbanistica-Edilizia Patrimonio e Demanio. h) La stipulazione del contratto a tempo determinato avverrà solo dopo l’accettazione piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali di legge e di regolamento, che l’Amministrazione evidenzierà all’interessato. i) L’incarico avrà la durata avrà la durata di tre anni eventualmente prorogabili. 7) Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento è il dott. Donato Battaglino, Responsabile dei Servizi Demografici e Personale. Peo: donatobattaglino@comunecampomarino.it Pec: donatobattaglino@pec.comunecampomarino.it 8) Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Campomarino in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali vigente.  Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è: Comune di Campomarino, Via Favorita, 26 Email: urp@comunecampomarino.it PEC: urp@pec.comunecampomarino.it Telefono: 0875 5311  Responsabile del trattamento: Il responsabile del trattamento dei dati è: Donato Battaglino, Resp. Servizi Demografici e Personale Peo: donatobattaglino@comunecmpomarino.it Pec: donatobattaglino@pec.comunecampomarino.it  Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: AFA Systems s.r.l. Referente: Ing. Francesco Amorosa Email a: dpo@afasystems.it Telefono: 06 9293 5246 9) Norme finali L’effettiva assunzione è subordinata alla compatibilità della stessa, al momento dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli enti locali e rispetto delle disposizioni normative che permettono le assunzioni nel pubblico impiego. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali applicabili in materia. Copia del presente avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune di Campomarino e sul sito internet istituzionale nella sezione “Il Comune informa/Concorsi”. Campomarino, 14 aprile 2021

Il Responsabile dei Servizi Demografici/Personale (Donato Battaglino) Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005