Ferrovia, ricordo termolesi morti per Covid e canone unico patrimoniale al centro dell’assise

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Avv. Annibale Ciarniello, comunica di aver convocato il Consiglio Comunale per il giorno 23-04-2021 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 2404-2021 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019.

Mozione prot. N. 17315 del 23.03.2021 avente ad oggetto " piantiamo un albero per ogni termolese vittima del covid-19”.

Interpellanza prot. 22375 del 16.04.2021, avente ad oggetto " corridoio plurimodale adriatico. Linea ferroviaria Pescara-Bari. Tratta Termoli - Lesina. Nodo ferroviario di Termoli".