SAN MARTINO IN PENSILIS. Le vaccinazioni a domicilio sui soggetti fragili e vulnerabili, per patologie o questioni anagrafiche, è approdata ieri a San Martino in Pensilis. Prima delle due giornate calendarizzate dall’Asrem.

In agenda dosi da somministrare a chi ha più di 80 anni e che era impossibilitato a raggiungere il centro vaccinale all’ospedale Vietri di Larino.

Momento molto atteso dagli utenti ottuagenari, eseguito in piena collaborazione tra il comune di San Martino, l’Asrem , i volontari del Sae 112 e l’OdV di San Martino in Pensilis, assieme alla sezione locale dell’Avis.

Si è creata una catena collaborativa che porterà a vaccinare entro lunedì prossimo, seconda giornata della campagna a domicilio, circa 70 anziani over 80.

Ancora una volta la collaborazione tra enti pubblici e associazioni di volontariato può essere quell'arma in più che il paese di San Martino ma in generale tutta l'italia ha per sconfiggere questo maledetto virus.