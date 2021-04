Sessione di bilancio, tre sedute del Consiglio regionale nell'ultima settimana di aprile

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone, come concordato in sede di Conferenza Capigruppo, ha programmato per la prossima settimana 3 sedute del Consiglio regionale, lunedi 26, mercoledi 28 e giovedi 29 aprile, per l’esame degli argomenti facenti parte la Manovra di bilancio regionale 2021- 2023.

L’inizio delle sedute è previso per le ore 9:30. Come sempre il pubblico e gli organi di informazione potranno seguire in diretta streaming i lavori dell’Assemblea sul sito web consiglio.regione.molise o sul canale YouTube del Consiglio Regione Molise.

In particolare l’Assise regionale:

lunedì 26 aprile, esaminerà il “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023”, il “Piano di rientro concernente la determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di Amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2020, n.17 (Rendiconto Generale per l'Esercizio 2019)” e il Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023;

mercoledì 28 aprile, esaminerà le proposte di legge regionale n. 154, concernente “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”, e n. 155, concernente “Legge di stabilità regionale anno 2021”;

giovedì 29 aprile, esaminerà la proposta di legge regionale n. 156, concernente “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”.