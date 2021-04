"Resisti... amo per la Terra", dal 25 aprile al 22 aprile: un filo tricolore

PETACCIATO. "Oggi noi vogliamo riannodare il filo tricolore alla giornata del 22 per attualizzare il 25 aprile. Il 25 aprile può avere un legame con l'oggi?"

Si, perché essere partigiani oggi vuol dire lottare per salvare il Pianeta dall'attacco concentrico in tutti i continenti per appropriarsi delle risorse della Terra e sfruttarle da parte di interessi economici di multinazionali e paesi ricchi.

Essere oggi partigiani vuol dire battersi per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per la Pace". (Franca Ricci cons. Comunale Tavenna).

Parteciperanno anche le scuole di Petacciato, Montenero di Bisaccia e Palata (con l'infanzia di Tavenna).