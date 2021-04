Un albero al giorno: una foresta che cresce... il blog della 2° B al liceo D'Ovidio

LARINO. In occasione della Giornata della Terra e in linea con le iniziative volte alla sensibilizzazione per le tematiche ambientali, il Liceo scientifico "F. D' Ovidio" diretto dal dirigente Antonio Vesce, approfondisce il legame- ambiente all'insegna dell' ecosostenibilità. In particolare, la classe II B ha realizzato un blog didattico interamente dedicato all' ambiente.

"Un albero al giorno" è il titolo di un lavoro che i ragazzi, seguiti dalla prof.ssa Laura D'Angelo, hanno realizzato come laboratorio di documentazione critica e scrittura, in piena corrispondenza con i goal previsti dall'Agenda 2030 e per porre al centro l'importanza della ecologia e dell' ecosostenibilità. Se il prefisso "eco"- deriva dal greco "oikos", casa, è importante che la scuola si apra all' ambiente come un punto di discussione e di confronto, per la promozione di valori importantissimi per il bene della salute pubblica e della collettività.

Così Noemi, Donato, Luca, Vanessa, Costantino, Ada, Francesca, Manuel, Serena, Lorena, Michele hanno dato voce ai loro sentimenti in un processo di valorizzazione critica che dalla letteratura scientifica, dall'arte alla poesia, ci rende ancor più consapevoli di essere tutti cittadini del mondo. Il blog, che rientra anche in un più ampio progetto erasmus, è consultabile al link: http://erasmuslarino2b.blogspot.com.

Il Liceo scientifico "F. D'Ovidio" non si arrende alla monotonia di giornate sempre uguali, e ha fatto della Dad anche un'occasione in più di approfondimento e studio, con il progetto "scrittori in quarantena". Un blog di classe, per stimolare la fantasia e la condivisione di idee e valori, annullando le distanze attraverso il potere della scrittura. Spazio dunque ai racconti umoristici frutto della fantasia degli studenti, ai testi documentari, ai consigli letterari e non solo...una finestra sul mondo e sulla propria interiorità a cura degli alunni della classe I B del Liceo d'Ovidio.

Il link: https://liceolarino1b.blogspot.com/?m=1