Medici del 118 di Larino vaccinati di nuovo positivi ma asintomatici, postazione sanificata

LARINO. Vaccinarsi e poi tornare positivi, può accadere, è stato già detto più volte anche dal nugolo di virologi che popolano le trasmissioni televisive ormai da 14 mesi. Positivi due medici del 118 in servizio alla postazione frentana. I due professionisti, stando alle informazioni raccolte, entrambi vaccinati da settimane, sarebbero asintomatici, ma naturalmente la loro positività al Covid ha fatto scattare tutte le misure necessarie per sanificare gli ambienti e naturalmente eseguire i tamponi molecolari a tutto il resto del personale sanitario che è entrato in contatto con i due dirigenti medici.