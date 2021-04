"South-Beach a Montenero, classica privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite"

MONTENERO. Il Comitato di Transizione Ecologica Vasto interviene nell'affollato dibattito sul progetto South-Beach.

"L’impatto che un progetto come il South Beach a Montenero di Bisaccia può avere sul territorio non ha solo natura ambientale. E’ bene chiarirlo perché come capita spesso quando è previsto un nuovo insediamento, si tira in ballo, giustamente, la questione delle ricadute sociali, tanto più in periodi di crisi economica e occupazionale come quella in corso.

La zona presa di mira dagli investitori è un’area costiera libera dalla privatizzazione, frequentata non solo dagli amanti della spiaggia non antropizzata e senza la confusione della vita mondana, ma anche da chi, specie in questo periodo di crisi che ha impoverito molte persone, non può permettersi di pagare i canoni degli stabilimenti privati. Regalare quel tratto di costa al South Beach, quindi, significherà per molti una limitazione a diritto di usufruire di un bene pubblico come la spiaggia.

Alle ricadute economiche sul territorio i documenti progettuali dedicano, dove si presume che ci saranno: 6000 unità lavorative per la realizzazione del complesso edilizio; 2000 persone da impiegare nelle attività turistiche e commerciali. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, peraltro delle più ottimistiche. Se andrà tutto bene dal punto di vista del ritorno economico, le casse regionali potranno incassare circa 100 milioni di euro nell’arco dei cinque anni. Sembra un bel bottino, ma si tratta di spiccioli rispetto ai ricavi che questa valanga di cemento porterà nei portafogli degli investitori: in termini percentuali, nelle casse pubbliche finirebbe meno del 0,02% dei ricavi privati che ammonteranno a cifre che superano di molto i 5 miliardi. Tutto nero su bianco nei documenti progettuali.

Ma l’aspetto occupazionale considerato nel progetto non sembra tenere conto del bilancio tra posti di lavoro nel settore turistico e gli altri settori. Quello che spesso si osserva, e non a caso, è che ad un aumento degli occupati, per lo più precari, nel settore turistico, corrisponde una contrazione, pressoché equivalente, di posti di lavoro a maggior valore aggiunto. Non si tratta di una fatalità, ma di una scelta di politica economica come quella che oggi devono compiere le amministrazioni molisane e rispetto alla quale non dovrebbero restare indifferenti quelle in Abruzzo, visto che anche qui, come è ammesso nel progetto, si faranno sentire le ricadute economiche e sociali del South Beach.

Una scelta che dovrebbe tenere conto anche della reale attrattiva di un complesso turistico del genere. Un recente studio della Banca d’Italia, istituzione certamente non annoverabile tra le più intransigenti associazioni ambientaliste, ci dice che dietro i flussi turistici sono sempre più presenti le motivazioni culturali, rappresentando un’opportunità di crescita che può essere capitalizzata (riportiamo testualmente dal documento di Banca d’Italia) “solo a patto di riuscire a governare i rischi di sovraffollamento che vi si accompagnano”. Il sovraffollamento, infatti, “pone problemi non solo di salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale, ma spesso incide direttamente sulle infrastrutture e sul tessuto urbano, a discapito delle condizioni materiali di benessere della popolazione residente”.

Insomma, tutto lascia intendere che bisognerebbe orientarsi verso strategie per un turismo sostenibile, ad esempio attraverso la sua destagionalizzazione, evitando il turismo di massa, favorendo la valorizzazione di percorsi che puntino su cultura, natura ed enogastronomia anziché sulla concentrazione in grandi complessi.

Tutto il contrario del South Beach che invece rischia di produrre costi sociali per i residenti dovuti a congestione, aumento dei canoni di affitto e in generale del costo della vita, lavoro dequalificato e svendita di un patrimonio naturalistico di cui tutti vorremmo continuare a godere. Il South Beach, qualora realizzato, potrebbe rappresentare la più classica privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite."