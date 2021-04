Andrea Di Paolo esprime solidarietà al gruppo ‘Qui si muore – Sos Molise’

CAMPOBASSO. In merito alla notizia data ieri dell’attivista del gruppo ‘Qui si muore – Sos Molise’ invitato in caserma, interviene Andrea Di Paolo del Soa che, in un post su facebook, chiede chiarezza sull’intera vicenda.

«Chiediamo chiarezza sui metodi inquisitori adottati in Molise sugli attivisti che si oppongono alle politiche che distruggono i diritti civili in Molise. La piena solidarietà al gruppo facebook ‘Qui si muore - Sos Molise’, leggiamo che un giovane componente dello stesso è stato "invitato" nella caserma locale del suo paese di residenza per riferire informazioni sul suo gruppo di appartenenza. Pare chiaro che nessun mandato o altro di scritto sia stato rilasciato o mostrato, se le cose stanno così questo atto è di una gravità inaudita. Il Molise del fai da te avanza imperterrito con il “chi comanda fa legge”. Rompiamo il silenzio. Solidarietà attiva a tutto il gruppo facebook Qui si muore».