Manifestazione morti Covid, comitato ‘dignità e verità vittime’ ringrazia tutti

CAMPOBASSO. Il Comitato "Dignità e verità per le vittime Covid-19" vuole esprimere gratitudine a tutti i sostenitori che con la loro solidarietà hanno partecipato direttamente e indirettamente alla veglia per i cari defunti vittime di Covid, la manifestazione si è tenuta ieri sera 20 aprile 2021 fuori il palazzo del Tribunale di Campobasso.

I familiari delle Vittime hanno chiesto di sapere lo stato dell'avanzamento delle indagini, affinché la verità venga fuori ai fini di rendere giustizia ai propri cari che indignitosamente sono morti. Unico rammarico di non poca importanza è stato quello di non veder presente alcun membro istituzionale. I rappresentanti del Comitato erano in piazza per raffigurare e simboleggiare i propri cari che ancora una volta sono stati abbandonati dalle Istituzioni.

Si ricorda infine a tutti comprese le Massime Autorità che il Comitato è autonomo, composto unicamente da familiari di vittime Covid, pertanto è volontario, apolitico, apartitico, aconfessionale, senza differenze di razza. È composto da cittadini che hanno diritto di sapere la verità, cittadini che vivono in questa regione, cittadini a cui i diritti devono essere garantiti, cittadini a cui dovrebbe andare il supporto di tutti gli Organi Direttivi di qualsiasi Ente, perché non bisogna dimenticare che quei cari che purtroppo non ci sono più, sono stati prima di tutto vittime!