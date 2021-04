Lutto in casa Mascilongo, il ricordo di Antonio

TERMOLI. Capita sovente che i lutti riferiti alla città di Termoli trovano corrispondenza, di ricordi e conoscenza, in più componenti dello staff di Termolionline, come nel caso della dipartita dell’88enne Antonio Mascilongo.

Lasciamo il compito di omaggiarlo a Michele Trombetta, anche se chi scrive bene ha impresse in mente le immagini di un vissuto di vicinato che hanno caratterizzato la propria infanzia (EB).

Altra persona cara e conosciuta nella nostra città ha intrapreso il suo ultimo viaggio in questa vita terrena. Antonio era diventato per il sottoscritto come un caro parente, persona molto a modo, simpaticissimo, sempre pronto alla battuta, educato e un gran genitore, che assieme all’amata moglie Rita, ha cresciuto due figlioli Marilena e Salvatore, insegnando loro i valori sostanziali della vita e soprattutto il rispetto per il prossimo, Salvatore è decorato donatore di sangue all'Avis di Termoli, Marilena una ragazza con carattere brillante uguale al papà, sportiva nata, schiacciatrice di pallavolo anche di categorie importanti.

Antonio assieme alla cara moglie persa troppo presto ha seminato benissimo e i frutti di una famiglia eccezionale sono sotto gli occhi di tutti.

Con lui era un piacere anche conversare, perché era sempre al corrente dei fatti di attualità e quello che diceva era sempre corretto. Qualche settimana fa ho avuto il piacere di averlo rivisto, mentre stava facendo una passeggiata domenicale accompagnato dai suoi carissimi figli Marilena e Salvatore con i rispettivi congiunti Daniele e Lella e i suoi nipoti, ricordo che gli dissi che l'avevo trovato bene e sereno, è stato un bellissimo quadro familiare e mi fa piacere averlo rivisto in questo quadro, una scena che anche io adesso che sei volato in cielo, porterò come un caro ricordo.

Carissimo Antonio te lo dico dal profondo del mio cuore, mi mancherà moltissimo il non poterti incontrare più per il centro di Termoli seppur per pochi attimi, ma erano minuti molto piacevoli e pieni di serenità.

Ci mancherai, ma soprattutto mancherai ai tuoi cari che so che ti hanno voluto un gran bene, i tuoi bellissimi e in gamba nipoti che stravedevano per nonno Antonio, Francesca, Andrea, Rita e Antonio.

State tutti tranquilli che assieme a Rita sapranno proteggervi dal cielo dove da oggi si sono ritrovati.

I funerali si terranno domani, venerdì 23 aprile alle ore 11, nella chiesa Sant'Antonio.

La nostra redazione si unisce al dolore della famiglia Mascilongo ed esprime loro le più sentite condoglianze.