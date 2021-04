TERMOLI. «Sarebbe un sogno, una società che desse valore alla conoscenza della terra, partendo proprio dall’odore della terra, insegnare ad amare la terra, coltivarla, proteggere un seme piantato, averne cura, annaffiarlo, farlo crescere e vederlo diventare un fiore o una pianta, prima di parlare del concetto astratto di Terra, partiamo dalla realtà, da un compito facile e reale questo potrebbe cambiare il modo di vivere e le sorti delle nuove generazioni.

Il tema della Giornata Mondiale della Terra 2021 è Restore Our Earth: cioè ripariamo e riabilitiamo il Pianeta (dai danni già provocati). Noi come Comprensivo, nel nostro piccolo ce la metteremo tutta».

E' questo il messaggio che viene dall'istituto comprensivo Difesa Grande.

«Un altro importante appuntamento per il nostro Istituto Comprensivo di Difesa Grande, Venerdì 23. L’iniziativa del comprensivo di Difesa Grande a Termoli è organizzato dalla Professoressa di Geografia Valeria Scocca e dalla Professoressa Carla Di Pardo di Arte Immagine, nella stessa giornata saranno attivati diversi Laboratori.

Giornata Mondiale della Terra ’Earth Day’ (22 Aprile): un Evento scolastico in calendario da Novembre, inserito nel nostro macro Progetto di Ed. Civica “La Gentilezza, un filo che unisce” Ambiente -Ecologia -Territorio- Arte-Cultura, tutto insieme per celebrare la Terra.

Ore 9

-Saluti della Dirigente Professoressa Luana Occhionero

-Saluti Assessore all’Ambiente e all’Ecologia del Comune di Termoli Dott.ssa Rita Colaci

-Prof. Vincenzo Musacchio, Presidente della Scuola di Legalità”Don Peppe Diana” e Presidente dell’Osservatorio Antimafia Molise

-Dott.ssa Manuela Cardarelli, Presidente di Legambiente Molise

-Dott.ssa Giusi De Castro, Responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Molise.

Ore 11

-Luca Abbagnara, Artista di Stone Balancing e Fluid Art

-Agostino Senese,Artista di Stone Balancing e Land Art

Perché salvare la terra non è più un’opzione, ma una necessità. Educare le nuove generazioni a non ferire la Terra, ma non solo, anche ad imparare strategie per curare i danni».