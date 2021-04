TERMOLI. Albert Einstein ha detto «Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere». Una frase semplice che, tuttavia, rappresenta in pieno lo spirito, e il grandissimo cuore, della Misericordia di Termoli sempre pronta ad aiutare gli altri.

Con lo spirito che, da sempre, la contraddistingue, la Misericordia termolese ha donato, nella giornata di oggi, giovedì 22 aprile, un girello al reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. «Detto, fatto. Eravamo in zona quando abbiamo constatato la necessità di un girello e, come sempre, ci siamo prodigati affinché la necessità fosse risolta. Siamo sempre pronti a fare il massimo per la nostra popolazione ed il nostro amato Ospedale S. Timoteo».