TERMOLI. Partendo da piccoli esempi che si vivono nel quotidiano, le insegnanti delle classi 2^ A e 2^ B della primaria di via Stati Uniti hanno portato i bambini a riflettere sui temi centrali che riguardano la salvaguardia ambientale e la tutela del Pianeta. Proiettando il modello di comportamento utilizzato in casa in un contesto molto più ampio, hanno cercato di sensibilizzare i bambini su argomenti quali l'inquinamento e la raccolta differenziata, portando così i bambini ad illustrare in quale tipo di Pianeta vorrebbero crescere. Le insegnanti coinvolte sono state: Antonella Manocchio, Patrizia Baldassarre, Roberta Manes, Rossana Carbonella, Angela Romano e Antonietta Aceto.