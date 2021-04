Furti d'auto nel capoluogo, inseguimenti e arresti

CAMPOBASSO. A distanza di alcune settimane dal blitz compiuto da un gruppo di minorenni di San Severo, ancora raid mirato al furto di auto nel quartiere Cep del capoluogo. Un minorenne è stato fermato ieri sera, dopo un inseguimento avvenuto per i furti di auto in via Piave. Intervenuti Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Una Fiat 500 X è stata intercettata, invece, già sulla fondovalle Tappino, nei pressi del bivio per Riccia. Qui l'arresto del secondo ladro è stata ad opera dei Baschi verdi della Guardia di Finanza.