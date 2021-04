Ecoballe a Mafalda, «Giornata della Terra non si trasformi nella festa dell'ipocrisia»

MAFALDA. «Giornata della Terra non si trasformi nella festa dell'ipocrisia». E' quanto ha affermato il consigliere comunale Angelo Finamore a Mafalda.

«Le politiche dei governi nazionali che sono state realizzate in questi anni, insieme a regioni e comuni, sono andate nel verso opposto rispetto alla salvaguardia dell' ecosistema.

Inevitabilmente, non si può non registrare uno stridore dalle numerose dichiarazioni di intenti fatte in questa giornata, a maggior ragione se osserviamo quanto accaduto a Mafalda diversi mesi fa, quando l'amministrazione (che oggi attraverso i propri canali social si erge a paladina dell'ambiente) spacciava un'enorme impianto per lo stoccaggio di rifiuti finalizzato alla produzione di Ecoballe, come un progetto d'impresa all'avanguardia capace di generare solo benefici attraverso la creazione di posti di lavoro.

E' possibile e improcrastinabile modificare il nostro modello di sviluppo, le abitudini e i consumi emergetici, ma prima bisogna abbandonare l'ipocrisia».